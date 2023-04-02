Для деоккупации Крыма будет сделано 12 шагов, отметил секретарь СНБО.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подробно объяснил, что украинские власти будут делать для освобождения временно оккупированного россиянами Крыма.

Будет сделано 12 шагов для деоккупации полуострова, написал чиновник на своей странице в Facebook. Данилов отметил, что 1 шаг - на обсуждение вынесут вопрос о размещении в Крыму памятника "Русский военный корабль идет на*уй". "В целях экономии государственных средств может быть использован пьедестал памятника затопленным кораблям в Севастополе (но об этом городе чуть ниже)", - отметил он.

Секретарь СНБО описал 2 шаг - идет работа над люстрационным механизмом персональной оценки, благодаря которому будет определена степень вовлеченности конкретного лица к поддержке оккупантов, которым предусматривается, в частности, ограничение права участвовать в выборах (баллотироваться и голосовать).

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Кроме того, украинские государственные служащие, которые начали работать на врага, предстанут перед судом - им грозит уголовная ответственность или лишение госпенсий и возможности работать в госорганах (3 шаг).

"Россия или другое формирование, которое будет претендовать на правопреемство, обеспечивает безусловную и полную выдачу всех подозреваемых в государственной измене и в других уголовных преступлениях лиц, как граждан Украины, так и граждан России, причастных к военным преступлениям (международные преступления, не имеющие сроков давности - геноцид, военные и против человечности), совершенных на территории нашего государства в целом и Крыма в частности", - назвал Данилов 4 шаг.

Пропагандистам-прихвостням РФ грозят лишение свободы, пенсии, званий и имущества (5 шаг). Россияне, незаконно приехавшие жить в Крым после оккупации, будут вынуждены покинуть полуостров в срок, который будет определен законом (6 шаг). Чиновник подчеркнул, что присвоенное оккупантами имущество получат обратно законные собственники (7 шаг).

"Транспортный переход в городе Керчь Автономной Республики Крым демонтируется с целью обеспечения полной свободы мореплавания в рамках программы возмещения убытков... реализуется комплексная программа "детоксикация" - нейтрализация последствий многолетнего действия российской пропаганды на общественное сознание части населения полуострова", - сообщил секретарь СНБО 8 и 9 шаги.

Также будет создана документальная база фактов преступлений россиян против украинцев. Украинские и крымскотатарские активисты будут восстановлены в правах (10 шаг). Политзаключенные РФ будут немедленно освобождены, и им выплатят убытки за моральный ущерб (11 шаг).

"Учитывая место и роль в идеологии рашизма, системе негативного мифотворчества и переписывания истории, так называемый "город русской славы" ("слава" которого, в частности, заключается в том, чтобы, не вступив в бой, топить собственный флот) переименовывается в "Объект №6". Верховная Рада Украины позже принимает решение о новом названии города. Возможно, Ахтиар", - описал Данилов 12 шаг.

Освобождение Крыма от России - сегодня это стоит знать

Украина решила бороться за все свои территории, оккупированные российскими захватчиками. В январе западные СМИ писали, что США могут предоставить Украине вооружение, необходимое для деоккупации Крыма.

По мнению полковника запаса армии Украины Романа Свитана, Крым можно освободить с помощью американских дальнобойных ракет ATACMS.

В начале февраля стало известно, что в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины уже решили начинать готовить кадровый резерв для освобожденного в будущем Крыма.

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