В ОП отмечают, что напряженная ситуация сейчас и на харьковском направлении.

На востоке украинскую армию ждут мощные боевые столкновения с российскими силами не только на Донбассе, но и в Харькове.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "НВ".

Подоляк отметил, что Донбасс действительно стал ключевым направлением наступления России. Однако тяжелые бои будут и на харьковском направлении.

"Мне вообще очень интересно на них смотреть: это люди, которые врут, придумывают, у них уже вторая фаза. До этого они говорили, что возьмут Украину через три, а максимум - через пять дней. Но, к сожалению, у нас будут еще очень мощные боевые столкновения на востоке страны, не только на Донбассе, но и в Харькове, и на харьковском направлении", - добавил Подоляк.

Как известно, секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил начало новой фазы российского наступления на востоке Украины.

Ночью и утром 19 апреля российские силы сосредоточились на прорыве обороны Луганской и Донецкой области. Также в планы оккупантов входит полный контроль над Мариуполем.

Продолжаются обстрелы южных городов Украины.

В Минобороны также констатировали, что битва украинских защитников с российскими оккупантами за Донбасс длится уже несколько дней. Захватчики активизировали наступательные действия на Луганщине и Донетчине.

Российские оккупанты хотят выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей до 9 мая, а также удержать "сухопутный коридор" в оккупированный Крым.

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