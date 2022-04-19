Противник не прекращает обстрелы гражданских объектов в городе Николаеве.

Русские войска сосредоточились на прорыве обороны наших войск в Луганской и Донецкой областях, а также установлении полного контроля над Мариуполем.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

В Запорожской области продолжается сосредоточение подразделений оккупационных войск в определенных районах.

На Южнобугском направлении основные усилия враг сосредотачивает на выходе в админграницу Херсонской области.

С целью улучшения тактического положения оккупанты пытаются вести наступательные действия в районе населенного пункта Александровка.

Противник не прекращает обстрелы гражданских объектов в городе Николаеве.

На Слобожанском направлении противник определенным составом сил продолжает частичное блокирование города Харькова.

По имеющейся информации, с целью организации системы ПВО, враг осуществляет переброску дополнительных зенитных ракетных дивизионов ЗРК "Тор" в Харьковскую область. В то же время, в приграничных с Украиной районах Белгородской области, для прикрытия основных пунктов управления, a также тыловых районов развернуты зенитные ракетные дивизионы С-400 и С-300.

На Изюмском направлении враг ведет наступательные действия на левом берегу реки Северский Донец. Для поддержки наступательных действий группировки на указанном направлении противник создал систему основных и запасных огневых позиций для реактивной и ствольной артиллерии.

На Донецком и Таврическом направлениях российские оккупанты активизировали наступательные действия вдоль всей линии соприкосновения.

Новая фаза войны

После неудачного наступления с юга Беларуси на Киевщину, Сумщину и Черниговщину разгромленные войска врага были вынуждены отступать к исходным позициям и перегруппировываться.

Основные усилия РФ сосредоточены на установлении полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержании ранее захваченной территории.

Параллельно продолжается блокада и обстрелы Мариуполя, а также нанесение Россией ракетных ударов по другим городам.

18 апреля стало известно о начале новой фазы войны. Почти по всей линии фронта Донецкой, Луганской и Харьковской областей оккупанты имели попытку прорвать нашу оборону.

Накануне этой фазы украинское руководство призвало европейских партнеров и США обеспечить ВСУ немедленным тяжелым наступательным вооружением, необходимым не только для эффективной обороны свободных территорий, но и для освобождения районов, которые были оккупированы Россией с 24 февраля.

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