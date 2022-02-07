За день оккупанты уже трижды нарушили режим "тишины".

На Донбассе оккупанты с начала суток трижды нарушили режим тишины, ранен украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Недалеко от поселка Пески оккупанты дважды открывали огонь из стрелкового оружия. Позиции защитников Пивденного российские наемники обстреливали из стрелкового оружия", - говорится в сводке.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Читайте такжеОккупанты с беспилотника ударили по КПВВ: украинского бойца спас случай (фото, видео)Отмечается, что благодаря усилиям украинских воинов, рубежи подразделений ОС остались неизменными. Они контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации, отметили в штабе.

Как сообщал УНИАН, по информации главного управления разведки Министерства обороны Украины, в январе Российская Федерация скрыто завезла на оккупированную часть Донбасса горючее и вооружение. В частности, речь идет о танках и бронированных машинах, самоходных артиллерийских установках и боеприпасах.

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