Евгений Дикий отметил, что армия - это очень большой организм.

Не все военнослужащие должны быть на фронте. Кто-то должен обеспечить нормальные возможности воевать для бойцов, которые там находятся.

"Не все военные должны быть на фронте", - заявил ветеран российско-украинской войны - бывший командир роты 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар" Евгений Дикий в интервью для "Говорит Большой Львов".

По его словам, армия - это как айсберг, а вот ребята на фронте - это верхушка этого айсберга, и чтобы они могли там выполнять свою работу, многие другие военнослужащие должны также делать свою работу.

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"В американской армии это даже посчитано. Для того, чтобы какой-то условный сержант Джон Рэмбо выполнял боевую миссию, 11 других военнослужащих армии США должны просто нести свою службу, делать свою работу и не воевать", - сказал Дикий.

Он пояснил, что если сейчас из 1,1 миллиона украинских военных находятся на фронте 300 тысяч, то это означает, что у нас соотношение составляет один к трем, а не один к 11, как в армии США.

"Это и так означает, что для военного времени это жесткое соотношение. На самом деле, хотя бы один к пяти должно было бы быть. То есть на самом деле, чтобы боец на нуле действительно мог нормально воевать и имел большие шансы не погибнуть, а бить врага и живым вернуться, это должна куча народа обеспечить: чтобы у него вовремя были БК, еда, транспорт, в случае чего - сразу медицинская помощь и правильная медицинская эвакуация. Это я говорю о том, что непосредственно касается бойца в окопе. А сколько еще есть всего остального. Этот миллион людей, которые служат, это вся наша логистика, все склады, весь транспорт, все топливо. Сюда же входят и все госпитали. Логично, что врачи из военных госпиталей не воюют в окопе, это не их работа, их работа - спасать тех, кого оттуда привозят. Но они также военнослужащие", - отметил Дикий.

То есть, как подытожил ветеран, армия - это очень большой организм, "в котором должны работать и крутиться все колесики", и далеко не все там должны быть на фронте. Многие должны обеспечить бойцов на фронте возможностями, чтобы нормально воевать.

Резервы украинской армии - главные новости

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский начал аудит Сил Обороны. В ходе проверки выявлены тысячи военных, которые ни разу не участвовали в бою.

"Два года подряд говорят, что есть бригады, которые уже два года на войне без ротаций. А есть подразделения, которые ни разу не были вообще на фронте. Армия 900 тысяч, 300 тысяч условно без ротаций воюют. А где же тогда 600 тысяч?" - отметил нардеп Давид Арахамия.

Есть понимание, что определенное количество военных работают над обеспечением бойцов на передовой. Однако уже в начале проверки Сырский нашел немалое количество военнослужащих, которые могут участвовать непосредственно в боевых действиях.

"Условно уже найдено 8 тысяч человек, которые просто прикомандированы в Генеральный Штаб и не воевали", - добавил Арахамия.

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