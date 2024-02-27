Бывший командир роты батальона "Айдар" поделился интересной информацией об украинской армии.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский анонсировал аудит (это проверка данных) Сил обороны нашего государства. Ветеран российско-украинской войны - бывший командир роты 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар" Евгений Дикий считает, что если неправильно снять людей с места, то есть угроза развала всей системы.

Эксперт сказал "Телеграфу", что если сейчас из 1,1 миллиона украинских военных находятся на фронте 300 тысяч, то это означает, что у нас соотношение составляет 1 к 3-4, а "это критический минимум, который диктуют нам условия военного времени".

Ветеран предупредил, что снизив этот показатель, "мы рискуем развалить всю систему". "...Кого они предлагают снять с мест? Ремонтные батальоны, инженерные части, логистов или работников госпиталей? Думать, что среди этого личного состава удастся найти и мобилизовать сотни тысяч бойцов - значит, быть некомпетентным в этом вопросе", - подчеркнул собеседник.

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В конце февраля стало известно, что Александр Сырский начал аудит в Силах обороны нашего государства. Нардеп Давид Арахамия говорил, что армия Украины насчитывает 900 тысяч человек, из них 300 тыс. условно без ротаций воюют, и интересовался, где же тогда еще 600 тысяч военных. По словам народного избранника, есть подразделения, которые вообще на фронте не были ни разу.

Евгений Дикий предупреждал, что российские оккупанты хотят полностью захватить наше государство, и отмечал, что Украина еще может победить. По словам ветерана, для победы украинцам снова нужно вести себя как в начале полномасштабного вторжения РФ.

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