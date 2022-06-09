Эти материалы печатаются с целью манипулятивного влияния на сознание солдат.

Украинским военным, которые находятся в российском плену, начали раздавать фейковые газеты. В них говорится о поражении ВСУ и полном захвате Украины армией РФ.

О новой информационной атаке врага рассказали в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

Этот "креативный самиздат" — идея Федеральной службы безопасности России. Он имитирует украинскую и западную прессу, а распространяются газеты среди украинских солдат в СИЗО Ростова-на-Дону.

В подобных материалах содержатся фейковые сведения о полном захвате Украине. С помощью этой информации ФСБ стремится создать манипулятивный рычаг влияния на сознание наших защитников.

Об использовании описанной технологии давления высказался российский правозащитник Владимир Осечкин. По его словам, с помощью фейковых газет украинских военных хотят принудить "подписывать свидетельства, наговаривать на себя и третьих лиц, с которыми они проходили службу".

Напомним, враг активно действует на информационном фронте и старается распространять разного рода фейки. Недавно оккупанты начали пугать повторным наступлением на Киевщину в середине июня. А до этого тиражировали ложь касательно слежения СБУ за украинцами. В Центре противодействия дезинформации предупреждали об увеличении фейков и просили граждан не поддаваться на провокации.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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