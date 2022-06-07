Также в Центре противодействия дезинформации предостерегают от манипуляций, к которым прибегает российская сторона.

Российские СМИ распространяют фейки, якобы СБУ круглосуточно следит за гражданами Украины.

Об этом в Телеграмм сообщает Центр противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны.

"СМИ РФ сообщили о том, что "в Мариуполе был найден дневник офицера СБУ с кодами для киберслежки". Пропагандисты уверяют, что "эта информация могла быть использована СБУ для круглосуточного слежения за населением Украины и для доступа к личным данным и переписке абонентов", однако это не соответствует действительности", - говорится в сообщении

Также в Центре противодействия дезинформации предостерегают от манипуляций, к которым прибегает российская сторона.

В частности, первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что "Россия готова слушать правду, но уходит от нее именно Евросоюз".

Так он прокомментировал высказывания председателя Европейского Совета Шарля Мишеля, который во время заседания Совета Безопасности по Украине призвал "выслушать правду".

Кроме этого роспропаганда распространяет откровенную дезинформацию, пытаясь создать из вооруженных сил России образ "миротворцев".

Так, Минобороны России выдает сообщения типа: "российские саперы разминируют сельхозугодья и объекты сельскохозяйственного назначения на Луганщине".

Как известно, во временно захваченном Мариуполе враг распространяет фейки, чтобы спровоцировать антиукраинские настроения.

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