Третья отдельная штурмовая бригада совершила успешное наступление на окраинах Бахмута и продвинулась вперед, нанеся врагу значительные потери.
Об этом сообщает пресс-служба 3 ОШБр.
"Третья штурмовая провела наступательные действия на западных окраинах Бахмута, создав плацдарм для дальнейшего контрнаступления. Ширина полосы прорыва составила 2000м, а глубина - 700м", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предварительно, у противника не менее 50 "200-х" и до сотни "300-х".
Кроме того, в плен удалось взять еще четырех россиян.
Также ликвидированы резервы врага на данном направлении, в том числе несколько российских складов БК.
Уточняется, что успешные штурмовые действия выполнены бойцами 1-го штурмового и 1-го механизированного батальонов.
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Как сообщал УНИАН, самыми горячими точками фронта остаются Бахмут и Марьинка.
За минувшие сутки украинская армия продвинулась на Бахмутском направлении от 150 до 1700 метров, ликвидировав в боях сотни российских оккупантов.
В то же время, РФ продолжает стягивать основные силы под Бахмут и бросать туда дополнительные подразделения, несмотря на значительные потери.
По данным Генштаба ВСУ, только за минувшие сутки украинские военные уничтожили около 510 захватчиков, а общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года составляют около 201,1 тыс. человек.