Бойцы 3 ОШБр провели успешное наступление и смогли продвинуться на 700 м вглубь и 2000 м в ширину линии фронта.

Третья отдельная штурмовая бригада совершила успешное наступление на окраинах Бахмута и продвинулась вперед, нанеся врагу значительные потери.

Об этом сообщает пресс-служба 3 ОШБр.

"Третья штурмовая провела наступательные действия на западных окраинах Бахмута, создав плацдарм для дальнейшего контрнаступления. Ширина полосы прорыва составила 2000м, а глубина - 700м", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что предварительно, у противника не менее 50 "200-х" и до сотни "300-х".

Кроме того, в плен удалось взять еще четырех россиян.

Также ликвидированы резервы врага на данном направлении, в том числе несколько российских складов БК.

Уточняется, что успешные штурмовые действия выполнены бойцами 1-го штурмового и 1-го механизированного батальонов.

Текущая ситуация на фронте российско-украинской войны - это стоит знать

Как сообщал УНИАН, самыми горячими точками фронта остаются Бахмут и Марьинка.

За минувшие сутки украинская армия продвинулась на Бахмутском направлении от 150 до 1700 метров, ликвидировав в боях сотни российских оккупантов.

В то же время, РФ продолжает стягивать основные силы под Бахмут и бросать туда дополнительные подразделения, несмотря на значительные потери.

По данным Генштаба ВСУ, только за минувшие сутки украинские военные уничтожили около 510 захватчиков, а общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года составляют около 201,1 тыс. человек.

Вас также могут заинтересовать новости: