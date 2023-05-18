В боях уничтожены 130 оккупантов, 145 - ранены.

За сутки Вооруженные Силы Украины продвинулись на Бахмутском направлении от 150 до 1700 метров. Об этом сообщил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона.

"487 раз враг наносил удары ствольной и реактивной артиллерией по нашим позициям. Произошло 25 боестолкновений, 6 авианалетов. В боях уничтожены 130 оккупантов, 145 получили ранения. В ходе боев наши подразделения продолжают продвигаться на флангах на расстояние за эти сутки от 150 до 1700 метров", - рассказал он.

По словам Череватого, когда "оккупантам изрядно насыпают", они вынуждены бежать с поля боя, хотя и прилагают максимум усилий, чтобы обороняться.

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Ситуация под Бахмутом - главное

Российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За минувшие сутки здесь произошло 36 боевых столкновений. Бахмут и Марьинка в Донецкой области остаются в эпицентре боевых действий.

Институт изучения войны утром 18 мая констатировал, что российские оккупанты на фоне ограниченных контратак ВСУ на Бахмутском направлении теряют инициативу на этом участке фронта.

По состоянию на вчера, 17 мая, ВСУ продвинулись еще до 500 метров на разных направлениях Бахмутского направления в рамках оборонительной операции. При этом украинские защитники не потеряли ранее освобожденные в пригороде 20 квадратных километров.

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С 21:00 17 мая по 05:30 18 мая 2023 российские оккупанты осуществили несколько волн ракетных атак с разных направлений. Взрывы прогремели, в частности, в Киеве, Одессе, Хмельницкой и Кировоградской областях. Над столицей удалось уничтожить все крылатые ракеты врага.

Генштаб, в свою очередь, уточнил, что за прошедшие сутки противник нанес 15 ракетных ударов, в частности по городам Бахмут, Херсон и Одесса. Кроме того, зафиксировано 42 вражеских авиационных удара и 101 обстрел из реактивных систем залпового огня.

В то же время украинские воины бьют по самим захватчикам. Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, 8 из них - по зенитно-ракетным комплексам противника.

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