Продолжаются тяжелые бои за город.

Российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутскому, Авдеевском и Марьинском направлениях. За минувшие сутки здесь произошло 36 боевых столкновений.

Бахмут и Марьинка в Донецкой области остаются в эпицентре боевых действий, сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке.

За прошедшие сутки на Бахмутском направлении враг продолжал вести наступательные действия, продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Также за прошедшие сутки противник нанес 15 ракетных ударов по Бахмуту, Херсону и Одессе. Оккупанты били по Бахмуту и авиацией.

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"Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новомарково, Богдановка, Бахмут, Предтечино и Курдюмовка. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Железнянское, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Предтечино, Белая Гора, Северное и Шумы Донецкой области", – говорится сообщении.

Ситуация в Бахмуте - последние новости

17 мая, как сообщил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, Силы обороны продвинулись еще до 500 метров на разных направлениях Бахмутского направления. Почти 20 квадратных км территории в пригороде, которые были освобождены накануне, не были потеряны.

В ответ на операцию украинских сил Россия начала стягивать на Бахмутское направление новые группировки. Аналитики отмечают, что переброска РФ войск в Бахмут подорвет возможность отбить контрнаступление ВСУ.

Утром 18 мая Институт изучения войны констатировал, что российские оккупанты на фоне ограниченных контратак ВСУ на Бахмутском направлении теряют инициативу.

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