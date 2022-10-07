Подтверждено поражение опорного пункта оккупантов, 7 ЗРК, пять позиций ПВО, два средства артиллерии, склада боеприпасов и переправы.

За сутки украинские войска поразили 20 районов сосредоточения врага и сбили более 20 БПЛА противника.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00.

"Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 23 удара. Подтверждено поражение опорного пункта, 15 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 7 зенитных ракетных комплексов противника", - говорится в сообщении.

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Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях сбили более 20 беспилотников врага, среди которых пять "Орлан-10", 15 Shahed-136 и 1 Mohajer-6.

"Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, пять позиций ПВО, два средства артиллерии, склад боеприпасов и переправу", - рассказали в Генштабе.

Сбитые беспилотники за сутки: отчет Генштаба

6 октября в вечерней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что подразделения противовоздушной обороны сбили пять беспилотников врага, среди которых два Shahed-136 и один Mohajer-6.

Позже в тот же день в Оперативном командовании "Юг" сообщили, что над Черным морем украинская противовоздушная оборона уничтожила три дрона-камикадзе, которыми российские оккупанты атаковали Одесскую область.

"6 октября, в промежуток времени с 18:30 до 20:00, российские захватчики атаковали Одессу тремя дронами-камикадзе Shahed-136, которые были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг", - говорилось в сообщении.