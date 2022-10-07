Тип беспилотников уточняется.

В Воздушном командовании "Центр" сообщили о сбитии еще двух российских беспилотников оккупантов.

Об этом говорится в сообщении на странице Командования в Facebook.

"Военнослужащие боевых расчетов зенитного ракетного полка Воздушного командования "Центр", которые выполняют боевые задачи в оперативном подчинении воздушных соединений "Юг" и "Восток", на южном направлении около 18:00 и 21:00 по подтвержденным данным уничтожили два вражеских БпЛА, пока их тип уточняется", - говорится в сообщении.

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Сбитые беспилотники за сутки: отчет Генштаба

Как сообщал УНИАН, 6 октября в своем вечернем сведении Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что подразделения противовоздушной обороны сбили пять беспилотников врага, среди которых два "Shahed-136" и один "Mohajer-6".

Позже в тот же день в оперативном командовании "Юг" сообщили, что над Черным морем украинская противовоздушная оборона уничтожила три дрона-камикадзе, которыми российские оккупанты атаковали Одесскую область.

"6 октября, в промежуток времени с 18.30 до 20.00, российские захватчики атаковали Одессу тремя дронами-камикадзе "Shahed-136", которые были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг", - говорится в сообщении.

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