Оккупанты не отправляют беспилотники на цели вблизи поля боя, но использовали много этих БПЛА для поражения гражданских целей.

Использование российскими оккупантами иранских беспилотников Shahed-136 вряд ли существенно повлияет на ход войны в Украине.

Об этом речь идет в докладе экспертов американского Института исследования войны (ISW).

Аналитики отметили, что использование этих беспилотников не приводит к эффектам, аналогичным использованию Украиной американских систем HIMARS.

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Россияне не направляют беспилотники на асимметричные узлы вблизи поля боя, но использовали много этих БПЛА для поражения гражданских целей в тыловых районах. Специалисты предположили, что, вероятно, они надеются вызвать нелинейный эффект с помощью террора.

В ISW отметили, что российские войска, возможно, уже использовали нетривиальный процент поставок Shahed-136, если утверждение о предоставленных России "сотнях" беспилотников правильные.

Кроме этого, в докладе говорится, что украинские войска, вероятно, продолжили контрнаступательные операции на северо-востоке Харьковской области в районе Купянска и операции вдоль дороги Кременная-Сватово на западе Луганской области.

А россияне создают оборонительные позиции в верхней части Херсонской области. Они продолжили наземные атаки в Донецкой области и могли достичь новых успехов в районе Бахмута. Также россияне продолжали наносить артиллерийские, авиационные и ракетные удары на запад от Гуляйполя, а также в Днепропетровской и Николаевской областях.

Сбитые беспилотники за сутки: отчет Генштаба

6 октября в вечерней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что подразделения противовоздушной обороны сбили пять беспилотников врага, среди которых два Shahed-136 и один Mohajer-6.

Позже в тот же день в оперативном командовании "Юг" сообщили, что над Черным морем украинская противовоздушная оборона уничтожила три дрона-камикадзе, которыми российские оккупанты атаковали Одесскую область.

"6 октября, в промежуток времени с 18.30 до 20.00, российские захватчики атаковали Одессу тремя дронами-камикадзе Shahed-136, которые были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг", - говорится в сообщении.

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