На Южнобугском направлении остается высокой интенсивность обстрелов из вооружения танков и артиллерии позиций украинских войск вдоль линии соприкосновения.

Украинские войска остановили наступательные действия русских оккупантов в районах Белогорки и Лозового.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"На Южнобугском направлении противник сосредотачивает усилия на недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины вглубь временно занятой им территории. Остается высокой интенсивность обстрелов из вооружения танков и артиллерии позиций наших войск вдоль линии соприкосновения. Не прекращается воздушная разведка БпЛА", - рассказали в Генштабе.

Отмечается, что враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Николаев, Луч, Лиманы, Новая Заря, Новониколаевка, Кобзарцы, Любомировка, Киселевка, Андреевка, Лозовое, Белогорка, Осокоровка, Потемкино, Зеленая Роща, Белый Колодец, Балка Хуторская и Ивановка.

"Вражеские наступательные действия в районах Белогорки и Лозового наши воины остановили и отогнали оккупантов назад", - говорится в сообщении.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне сосредоточились на захвате Донбасса. Продвижение противника происходит очень медленно. Как сообщал Генштаб утром, враг получил отпор украинских защитников на большинстве направлений.

ВСУ отбили у оккупантов два населенных пункта на Славянском направлении и улучшили свое тактическое положение.

В то же время, по словам полковника СБУ Романа Костенко, ситуация на фронте сложная. Россияне готовятся к наступлениям на многих направлениях и подтягивают силы на юг, плацдарм на правом берегу Днепра для них очень опасен.

Вероятно, Россия будет пытаться наступать в сторону Николаева и Одессы, чтобы забрать больше юга и разорвать свою зависимость от украинской артиллерии.

Тем временем на белорусско-украинской границе спецназовцы Лукашенко проходят проверку боевой готовности.

За все время полномасштабной войны украинские защитники ликвидировали уже 41 500 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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