К сожалению, экипаж вражеской "птички" успел катапультироваться.

Воины 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" сбили российского самолета.

Как сообщает Телеграм-канал "Оперативный ВСУ" со ссылкой на бойцов бригады, падение самолета удалось зафиксировать на видео.

"Сбитый российский самолет показали бойцы 93 ОМБр. 2 пилота, к сожалению, катапультировались", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как сбитый российский самолет падает. Во время падения два пилота катапультировались. Локация и время сбития пока неизвестны.

Потери российской авиации на фронте

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российские оккупанты потеряли 315 самолетов и 311 вертолетов.

Довольно часто украинские воины ликвидируют самых опытных русских пилотов. Недавно стало известно, что в Украине ликвидировано полковника Военно-космических сил РФ Виталия Табачникова. Он был командиром 112-го отдельного вертолетного полка, базирующегося в городе Чита. Его "минуснули" во время сбития российского вертолета.

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