Российский полковник находился на борту сбитого накануне вертолета Ка-52.

В Украине ликвидирован полковник Военно-космических сил РФ Виталий Табачников. Он был командиром 112-го отдельного вертолетного полка, базирующегося в городе Чита.

Как отметил авиационный блогер Виталий Трубников, оккупант находился на борту вертолета Ка-52, который во вторник, 25 июля, сбили украинские защитники. "Вчера на востоке Украины в Ка-52 поджарили из ПЗРК аж целого полковника ВКС РФ, командира 112-го отдельного вертолетного полка, который базируется в городе Чита. Благодарность воинам 38 ОБрМП за такой меткий выстрел!" – написал он в Facebook.

Он также опубликовал скриншот публикации в российском паблике "История авиации", где рассказываются подробности сбития вражеского борта.

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"Его экипаж уже возвращался. Шли на предельно малой высоте. Во время пересечения линии фронта по вертолету были выполнены пуски расчетов ПЗРК противника", – говорится на фото.

В то же время офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" поделился фотографией ликвидированного оккупанта:

Потери России в Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину наши военные ликвидировали 243 680 оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, 460 захватчиков были уничтожены в течение суток, 25 июля 2023 года.

Кроме того, 14 июля был ликвидирован полковник Евгений Вашунин, руководивший "Ленинградским полком". В РФ отмечали, что тот вместе с группой отправился на помощь российскому подразделению "Шторм", оказавшемуся в оперативном окружении.

Ранее стало известно об уничтожении на войне командира 96-й разведывательной бригады оккупантов. Речь идет о вражеском полковнике Максиме Харламове.

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