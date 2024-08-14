Он был уничтожен во время выполнения боевого задания.

Сегодня ночью украинские защитники уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что вражеский самолет был ликвидирован на территории Курской области.

"Сегодня ночью на территории Курской области, во время выполнения боевой задачи, силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины был уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что работа по ликвидации оккупантов, их техники и вооружения продолжается постоянно.

В то же время Telegram-канал "Реальная война", который отслеживает ход боевых действий, утверждает, что Су-34 был уничтожен ночью в Курской области. Канал публикует видео, на котором видно, как пылает якобы вражеский самолет.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также подтвердил уничтожение вражеского Су-34. Его сбили в Курской области, где идет украинская операция.

"Силы обороны Украины уничтожили вражеский Су-34. Небо над Курщиной стало чище", - заявил главком.

Война в Украине - последние новости

3 августа Генеральный штаб ВСУ сообщил об успешном поражении вражеского аэродрома "Морозовск" и других военных целей в России. Отмечалось, что в результате поражения было зафиксировано попадание в склады с боеприпасами, где хранились, в частности, и управляемые авиационные бомбы. При этом информация о поражении ПВО и авиационной техники еще уточнялась.

5 августа Главное управление Министерства обороны Украины заявило: данные космической разведки свидетельствуют, что в результате огневого поражения аэродрома "Морозовск" уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34, еще два российских самолета такого же типа вероятно повреждены обломками - рядом с бортами зафиксированы воронки от взрывов.

Кроме того, был полностью уничтожен вражеский склад авиационного вооружения - от вторичной детонации российских боеприпасов на территории аэродрома и вокруг него видны большие площади выжженной земли.

"Четыре технические здания и два ангара на авиабазе "Морозовск", расположенной в 265 километрах от линии фронта, также получили четко заметные из космоса повреждения", - заявили в украинской разведке.

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