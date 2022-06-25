Тем временем враг пытается штурмовать направление Долгенькое-Мазановка, бой продолжается.

Украинские воины отбили наступление врага в районе Удинаши, оккупанты отошли.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Харьковском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании ранее занятых позиций. Совершил артиллерийские обстрелы по элементам инфраструктуры в районах города Харькова и Вяловского водохранилища. Действия вражеской штурмовой группы в районе населенного пункта Удинаши воины решительно подавили. Противник отошел. Нанес авиаудар с вертолетов Ка - 52 в районе населенного пункта Яворское", - говорится в сообщении.

На Славянском направлении противник основные усилия сосредоточивает на ведении наступления в направлении населенных пунктов Долгенькое и Долина. Враг обстрелял наши позиции вблизи Новой Дмитровки, Крестища, Дубравного и Богородичного.

"Пытается вести штурмовые действия в направлении Долгенькое-Мазановка, бой продолжается. Нанес авиаудар неподалеку Дубравного", - сообщили в Генштабе.

На Донецком направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых рубежей и проведении перегруппировки войск.

На Краматорском направлении активных действий не вел. Осуществлял огневое поражение наших подразделений из минометов и реактивной артиллерии в районах Райгородки и Стародубовки.

Ранее сообщалось, что украинские войска сохранят свою оборону вокруг Лисичанска и продолжат изнурять российские войска, которые столкнутся с проблемами, пытаясь окружить город.

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