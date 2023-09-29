Противники, в частности, тщетно пытались двигаться вперед в районе Марьинки, отметили в Генштабе ВСУ.

В течение прошедших суток российские оккупанты пытались атаковать украинских воинов на пяти направлениях - Лиманском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском, Запорожском, и потерпели провалы.

Противник на Запорожском направлении пытался восстановить утраченное положение возле Красного, а на Лиманском атаковал наших бойцов в районе поселка городского типа Белогоровка Луганской области и "получил по зубам", говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной утром в пятницу, 29 сентября.

"...на Авдеевском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе южнее Авдеевки Донецкой области, но успеха не имел. Кроме того, наши защитники успешно отразили атаку врага в районе Невельского Донецкой области", - отмечается в сообщении.

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В Генштабе добавили, что враги тщетно пытались наступать возле Марьинки Донецкой области - за сутки совершили шесть провальных попыток вытеснить защитников Украины с их позиций.

"Также наши защитники успешно отразили атаку врага в районе Новомихайловки Донецкой области. На Шахтерском направлении украинские воины успешно отразили атаку противника в районе Урожайного Донецкой области", - поделились в Генштабе.

Стоит отметить, что контрнаступление ВСУ 2023 продолжается. Украинские воины двигаются вперед на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, уничтожают оккупантов и освобождают временно захваченные земли.

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Утром 28 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что на Бахмутском направлении наши воины отразили атаки противников возле трех населенных пунктов - Клещиевка, Григоровка и Андреевка.

РФ на украинской земле уже понесла очень большие потери. Общие потери врага на 28 сентября 2023 года составляют примерно 277 тыс. 320 оккупантов. Ликвидировано и много техники захватчиков, в том числе 8 тыс. 962 боевых бронированных машины.

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