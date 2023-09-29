Тем временем россияне постоянно продолжают безуспешные пехотные "мясные штурмы".

На Таврическом направлении российские оккупанты хотят восстановить утраченное положение, однако успеха не имеют. Захватчики несут значительные потери – за двое последних суток враг потерял 316 человек и десятки единиц военной техники.

Об этом сказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона. Он отметил, что 28 сентября оккупанты южнее Авдеевки Донецкой области трижды пытались восстановить утраченное положение, но безуспешно. По его словам, на Шахтерском направлении возле Урожайного и на Запорожском – в районе Червоного – "такая же ситуация".

Штупун рассказал, что в районе Марьинки 27 сентября враг совершил 13 безуспешных атак, а 28 сентября предпринял еще шесть попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

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"Оккупанты, как обычно, понесли потери и отошли", – добавил он.

По его словам, на Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию и наносят оккупантам потери. Также защитники закрепляются на занятых ранее рубежах.

"За двое последних суток всего на Таврическом направлении враг потерял 11 складов боеприпасов, 316 человек и 90 единиц военной техники... Рвется у него в тылу все, что может", – подчеркнул Штупун.

Он подтвердил, что у Токмака враг продолжает укреплять свои позиции, потому что "не хочет терять просто так этот стратегический город". Также оккупантами строятся укрепления на других направлениях – враг в глубине копает новые позиции.

"Поэтому мы не должны терять инициативы – мы должны все время его бить, все время держать в напряжении, чтобы он не мог должным образом подтянуть резервы и собраться и начать свои действия", – пояснил Штупун.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления рассказал, что враг постоянно продолжает пехотные "мясные штурмы", когда насобирает новых штурмовиков из только что привезенных оккупантов, которые еще не знают реальной обстановки.

В то же время, отвечая на вопрос по поводу заявления 27 сентября командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского относительно хороших новых с Таврического направления, Штупун отметил, что эту информацию рано озвучивать, "но мы работаем".

Война в Украине: важные новости

Издание Wall Street Journal пишет, что события в Украине меняют природу современной войны. Ключевым фактором является технологическая революция на фронте, а именно – эффективное применение беспилотников, которое делает невозможным проведение операций вроде тех, что имели место в Ираке в начале двухтысячных.

В то же время один из наиболее авторитетных военных аналитиков Майкл Кофман из Фонда Карнеги за международный мир заявил, что Запад начал готовиться к затяжной войне в Украине. По его словам, ее не удастся закончить с помощью одного контрнаступления.

Ранее командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что зима не остановит наступление Киева. Самый большой прорыв еще впереди. Он считает, что он произойдет после Токмака. При этом Тарнавский добавил, что Токмак – это задача-минимум, а главная цель – добраться до украинских государственных границ.

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