Остановлено наступление танков противника в районе Путивля.

Украинские военные используют в Черноморской операции беспилотные летательные аппараты "Байрактар". Остановлено наступление танков противника в районе Путивля

Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Украины.

В направлении Рудня (Беларусь) – Выступовичи (Украина) противник пытался пересечь госграницу на двух танках, бронетранспортерах и автомобильной техники. В результате противник понес потери – пять бронетранспортеров и автомобиль.

Остановлено наступление танков противника в районе Путивля. Под Геническом, Скадовском и Чаплинкой ведутся бои.