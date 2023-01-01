Противник продолжает терять живую силу: в Запорожской области за день ранены 160 оккупантов, количество ликвидированных уточняется.

Силы обороны за прошедшие сутки отбили атаки войск РФ из районе 9 населенных пунктов на Донбассе.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"За минувшие сутки наши воины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Площанка и Белогоровка Луганской области и Соледар, Бахмутское, Бахмут, Озаряновка, Марьинка и Победа – Донецкой", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка стабильная, враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, однако признаков формирования им наступательных группировок не выявлено.

"Противник продолжает терять живую силу. В течение последней недели только в городскую больницу Беловодска Луганской области доставлено около 350 раненых военнослужащих захватчиков.

30 декабря прошлого года, в Запорожской области, потери врага составили до 160 раненых оккупантов, уничтожено 10 единиц военной техники различных типов. Информация о ликвидированных захватчиках уточняется", - информирует Генштаб.

Ситуация на Донбассе

Украинские воины ведут наступление на линии Кременная-Сватово Луганской области. Аналитики ISW констатировали, что украинские силы достигли больших успехов в направлении Сватово-Кременная Луганской области. В частности, удалось захватить российский опорный пункт возле Краснопоповки примерно в 5 км к северо-западу от Кременной.

По данным Института изучения войны, российские силы начали подготовку к "решительным действиям" в Луганской области. Российские войска продолжают накапливать технику и силы в Луганске. Группы десантников, которые ранее работали в Херсонской области, теперь передислоцировались в Луганской области.

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