Украинские военные продолжают уничтожать противника, который пришел с войной на нашу землю. За сутки ВСУ "отминусовали" еще 560 путинских военных.
Как сообщает Генштаб ВСУ по состоянию на утро 27 февраля 2023, всего с начала полномасштабного вторжения потери России достигли уже 148 тысяч 690 военных.
Сколько техники потеряла Россия в войне против Украины:
- танков – 3385 (+4 за сутки);
- боевых бронированных машин – 6621 (+6);
- артиллерийских систем – 2380;
- РСЗО – 475;
- средств ПВО – 247;
- самолетов – 300 (+1);
- вертолетов – 288;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2048 (+11);
- крылатых ракет – 873;
- кораблей / катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5248 (+6);
- специальной техники – 230 (+0).