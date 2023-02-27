РФ несет потери в Украине / скриншот

Украинские военные продолжают уничтожать противника, который пришел с войной на нашу землю. За сутки ВСУ "отминусовали" еще 560 путинских военных.

Как сообщает Генштаб ВСУ по состоянию на утро 27 февраля 2023, всего с начала полномасштабного вторжения потери России достигли уже 148 тысяч 690 военных.

Сколько техники потеряла Россия в войне против Украины:

  • танков – 3385 (+4 за сутки);
  • боевых бронированных машин – 6621 (+6);
  • артиллерийских систем – 2380;
  • РСЗО – 475;
  • средств ПВО – 247;
  • самолетов – 300 (+1);
  • вертолетов – 288;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2048 (+11);
  • крылатых ракет – 873;
  • кораблей / катеров – 18;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5248 (+6);
  • специальной техники – 230 (+0).

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