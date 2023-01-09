Российские захватчики пытаются изымать из оборота гривну на оккупированной части Луганской области, но местные жители сопротивляются.
Луганская областная военная администрация сообщила в Telegram, что россияне организовали массовые рейды на торговых объектах на предмет выявления фактов гривневых расчетов с населением.
Как отмечается, захватчики требуют устанавливать ценники только в рублях, что привело к переходу населения на безналичную оплату. Кроме того, гривну продолжают принимать на рынках.
"Враг изымает терминалы и угрожает штрафными санкциями. Но оборот гривны не прекращается. Нововведений придерживаются только супермаркеты. На рынках и в маленьких магазинах продолжают принимать гривну, в частности, на банковскую карточку", - рассказали в ОВА.
Ситуация в Луганской области
Ранее в Луганской области заявляли, что Вооруженные силы Украины постепенно продвигаются на направлении Сватово - Кременная.
3 января сообщалось, что российские оккупанты после гибели сотен мобилизованных усилили репрессии в отношении мирного населения на временно оккупированных территориях Украины. Есть информация о расстрелах в Луганской области.
5 января Гайдай стало известно, что оккупанты на Луганщине закрывают на въезд-выезд села, вывозят местное население в областной центр и подвергают пыткам из-за подозрений в корректировке огня ВСУ по их позициям.
Вечером 6 января у Счастья с помощью самодельного взрывного устройства украинские партизаны уничтожили железнодорожное полотно на участке между Луганском и селом Лантратівка.