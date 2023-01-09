Россияне организовали массовые рейды на торговых объектах на предмет выявления фактов гривневых расчетов.

Российские захватчики пытаются изымать из оборота гривну на оккупированной части Луганской области, но местные жители сопротивляются.

Луганская областная военная администрация сообщила в Telegram, что россияне организовали массовые рейды на торговых объектах на предмет выявления фактов гривневых расчетов с населением.

Как отмечается, захватчики требуют устанавливать ценники только в рублях, что привело к переходу населения на безналичную оплату. Кроме того, гривну продолжают принимать на рынках.

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"Враг изымает терминалы и угрожает штрафными санкциями. Но оборот гривны не прекращается. Нововведений придерживаются только супермаркеты. На рынках и в маленьких магазинах продолжают принимать гривну, в частности, на банковскую карточку", - рассказали в ОВА.

Ситуация в Луганской области

Ранее в Луганской области заявляли, что Вооруженные силы Украины постепенно продвигаются на направлении Сватово - Кременная.

3 января сообщалось, что российские оккупанты после гибели сотен мобилизованных усилили репрессии в отношении мирного населения на временно оккупированных территориях Украины. Есть информация о расстрелах в Луганской области.

5 января Гайдай стало известно, что оккупанты на Луганщине закрывают на въезд-выезд села, вывозят местное население в областной центр и подвергают пыткам из-за подозрений в корректировке огня ВСУ по их позициям.

Вечером 6 января у Счастья с помощью самодельного взрывного устройства украинские партизаны уничтожили железнодорожное полотно на участке между Луганском и селом Лантратівка.

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