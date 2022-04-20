Злоумышленники звонят по телефону со скрытых номеров, и предлагают за денежное вознаграждение способствовать освобождению из плена.

Командование морской пехоты предупреждает о появлении мошенников, которые за деньги предлагают способствовать освобождению украинских военных из плена Российской Федерации.

Об этом Командование морской пехоты сообщает в социальной сети Facebook.

"Родственникам военнослужащих, которые проходят службу в воинских частях и подразделениях, подчиненных Командованию, начали поступать подозрительные телефонные звонки и сообщения. Пользуясь эмоциональным состоянием родных и близких военнослужащих, злоумышленники звонят со скрытых номеров и предлагают за денежное вознаграждение содействовать освобождению из плена", - говорится в сообщении.

Также сказано, что мошенники пытаются, якобы с целью уточнения, узнать личные данные украинских защитников.

"Официально сообщаем, что представители Командования морской пехоты или других органов военного управления или государственных учреждений не собирают средств. Вопросы освобождения военнопленных находятся в исключительной компетенции органов государственной власти. Никакого сбора средств с членов семей и близких не происходит. Будьте внимательны, не станьте жертвами мошенников! Берегите себя!"- отмечается в сообщении.

Напомним, что 19 апреля состоялся пятый обмен пленными между Украиной и РФ.