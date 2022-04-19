Из них 10 украинских офицеров.

Сегодня, 19 апреля, состоялся пятый обмен пленными между Украиной и РФ.

Об этом сообщила вицепремьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Сегодня мы обменяли 60 военнослужащих, из них 10 офицеров. Также домой возвращаются 16 гражданских лиц. Всего 76 человек", - отметила она.

Верещук добавила, что это был пятый обмен пленными.

Как сообщал УНИАН, первый полноценный обмен военнопленными состоялся 24 марта – Украина вернула 10 наших военнослужащих в обмен на 10 оккупантов. Также в РФ вернулись 11 гражданских российских моряков, которых спасли с затопленного судна возле Одессы. В результате этого обмена домой вернулись 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна "Сапфир", которые были захвачены оккупантами при попытке забрать наших военных с острова Змеиный.

1 апреля стало известно о втором обмене пленными: Украине удалось вернуть 86 наших военнослужащих, из которых 15 – женщины.

Третий обмен пленными состоялся 9 апреля – освободили 12 военных и 14 гражданских. Четвертый – 14 апреля, были освобождены 22 военных и 8 гражданских.

Вас также могут заинтересовать новости: