Летчики стали на шаг ближе к присоединению к борьбе с незаконным вторжением Путина, отметил министр обороны Великобритании.

Украинские пилоты в Великобритании - 10 человек, прошли базовую летную и языковую подготовку и теперь, перед тем, как научиться управлять истребителями F-16, перейдут на курсы повышения квалификации, которые проводят воздушные силы Франции.

Эти пилоты однажды составят первую линию обороны в защите украинского неба от сил российского диктатора Владимира Путина, говорится на сайте Минобороны Великобритании. Министр обороны Британии Грант Шэппс прокомментировал завершение базовой подготовки украински пилотов.

"Я хотел бы поздравить этих отважных пилотов с завершением базовой подготовки здесь, в Великобритании. Благодаря всемирно известному опыту Королевских ВВС, эти пилоты прошли лучшую подготовку и теперь на шаг ближе к присоединению к борьбе с незаконным вторжением Путина", - сказал чиновник.

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Напомним, для помощи Украине была создана коалиция воздушного потенциала, которую возглавляют США, Дания и Нидерланды. В ее рамках нашей стране предоставляется помощь для создания военно-воздушных сил, состоящих из современных истребителей. Такая коалиция была создана в 2023 году.

В середине февраля текущего года министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас говорил, что истребители F-16 в Украине можно будет увидеть в июне. По мнению председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, такие самолеты могут изменить ход войны украинцев против россиян.

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