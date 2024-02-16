Буданов подчеркнул, что никто никогда не сталкивался с российскими истребителями четвертого поколения в небе, кроме украинских пилотов.

Украинские пилоты сегодня являются одними из самых высококвалифицированных в мире, поскольку имеют реальный боевой опыт. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов в интервью французскому изданию Liberation.

"Артиллерийские системы "CAESAR" хорошо себя зарекомендовали. То же самое можно сказать и о ракетах Scalp-EG. Эти системы показали отличные результаты. Нам нужно больше зенитно-ракетных комплексов SAMP/T-Mamba. И мы ожидаем, что Франция предоставит нам самолеты", ― отметил он.

По словам Буданова, украинские пилоты способны легко овладеть французскими многоцелевыми истребителями Mirage 2000.

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"Украинские пилоты сегодня являются одними из самых высококвалифицированных в мире, потому что они имеют реальный боевой опыт", - заявил начальник ГУР.

Буданов подчеркнул, что никто никогда не сталкивался с российскими истребителями четвертого поколения в небе, кроме украинских пилотов.

"Поэтому наши пилоты смогут с легкостью овладеть этой техникой", - пояснил Буданов.

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Как сообщал УНИАН, по словам Буданова, ситуация на полях сражений российско-украинской войны остается тяжелой, но не критичной.

"Наша война не уникальна. Это просто конфликт высокой интенсивности с использованием всего спектра имеющихся вооружений. Мы не стоим на пороге применения оружия массового уничтожения, но все остальное ― от подводных лодок до стратегической авиации ― используется уже давно", ― сказал он.

По его мнению, никакие чудо-технологии, не помогут кардинально изменить ход длительной войны - значительно важнее другие факторы.

Франция может отправить около двух десятков истребителей-бомбардировщиков Dassault Mirage 2000D. Париж может объявить о передаче своих самолетов уже в ближайшее время. В частности, во время визита в Украину президента Франции Эммануэля Макрона.

Французы приобрели 86 самолетов Mirage три десятилетия назад. Несколько из них вышли из строя, а 55 Франция решила модернизировать для собственных нужд. Следовательно, у страны остается около 20 самолетов, которые являются избыточными для нужд Франции и могут быть переданы Украине.

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