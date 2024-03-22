Россияне также ждут появления истребителей на фронте, поэтому готовятся к этому.

Западные истребители F-16 будут иметь влияние на развитие боевых действий в Украине. Впрочем, россияне тоже готовятся к их появлению на фронте.

"Они, безусловно, будут иметь влияние. Но, как всегда это бывает на войне, ситуация имеет две стороны. Россияне также думают о моменте, когда F-16 появятся в Украине. Они готовятся к этому", - заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью АрмияInform.

По его словам, союзники успешно объединились для передачи F-16 Украине. Впрочем, недостаточно думать только об обучении пилотов и технического персонала. Эти самолеты отличаются от тех, что имеет Украина, не только в том, как их будут использовать.

Видео дня

"Обслуживание этих "птичек" совершенно другое. Запчасти нужно заменить через определенное количество летных часов, а не тогда, когда они уже выйдут из строя. И если вы очень много летаете, как это происходит в условиях войны, вам нужны эти запчасти. А проблема не только в средствах. Вы должны быть уверены, что эти запчасти будут произведены в нужном количестве", - сказал Бауэр.

Союзники хотят сделать из передачи Украине этих истребителей успешную операцию. Поэтому, нужно учитывать не только тренировку людей, но и логистику, цепи поставок.

"Если через две недели закончатся запчасти и самолеты не смогут летать, то начнут говорить, что F-16 плохие самолеты. А это неправда!" - сказал Бауэр.

Адмирал также обратил внимание на еще один важный элемент - оружие для этих самолетов. Нидерландское правительство объявило о предоставлении средств на ракеты и бомбы для F-16, другие страны также это делают. Это хорошие новости.

F-16 для Украины - актуально

Напомним, на днях представитель Пентагона, генерал-майор Патрик Райдер ответил на вопрос о том, станет ли граница России своеобразной "красной линией" для F-16, которые западные союзники передадут Украине:

"Действительно, мы здесь говорим о предоставлении Украине уникального воздушного потенциала, опять же, который должен сосредоточиться на защите Украины своей суверенной территории внутри суверенных границ Украины. То, на чем фокусируется воздушная коалиция, - это обеспечение Украины подготовкой, необходимой ей для управления этими самолетами".

Вас также могут заинтересовать новости: