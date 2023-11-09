Россия постепенно копирует и расширяет использование FPV дронов.

Украинские солдаты, пилотирующие небольшие и дешевые штурмовые дроны, выражают обеспокоенность тем, что, несмотря на то, что они были пионерами в их использовании, теперь их противник обходит их, поскольку Москва вкачивает деньги и ресурсы в свой сектор беспилотников.

Использование в бою маневренных дронов с видом от первого лица (FPV) было одной из самых успешных из различных недорогих стратегий, которые Украина использовала для защиты от полномасштабного вторжения со стороны России, пишет Euractiv.

Однако Москва также постепенно копирует и расширяет использование этих дронов, которые изначально создавались для гонок любителями и энтузиастами, но были модифицированы для перевозки взрывчатки, что привело к разрушительному эффекту.

Видео дня

Каждую неделю публикуются кадры бортовых камер с FPV, которые стоят несколько сотен долларов, летящих навстречу вражеским танкам и радиолокационным системам стоимостью в миллионы и уничтожающих их.

В поле на востоке Донецкой области, куда они прибыли для выполнения испытательного полета, пилоты дронов из 80-й воздушно-десантной бригады, сражающиеся под Бахмутом, заявили, что Россия одерживает верх за счет более организованных поставок и увеличения расходов.

"Их дроны всегда в воздухе, днем и ночью. Мы видим, что они наладили серийное производство беспилотников для разведки, наблюдения и для ударов", - рассказал 34-летний командир взвода дронов с позывным "Комрад".

Хотя трудно точно оценить численное превосходство России в FPV (а опыт подразделения под Бахмутом дает лишь представление о том, что происходит), Комрад оценил его примерно в два раза больше, чем Украина имела на своем участке фронта.

"Дроны меняют правила игры в этой войне. Если мы все испортим, все будет сложно", - сказал он.

Комрад говорит, что его экипажи могут выполнять до 40 ударных миссий в день, но зачастую это число намного меньше из-за нехватки дронов.

Старший сержант роты дронов бригады, 57-летний бывший руководитель предприятия с позывным "Ежик", рассказал, что иногда у экипажа может быть 10 идентифицированных целей, но только два или три дрона.

"Таким образом, мы можем поразить двоих или троих, но нам придется отпустить семерых, потому что нам нечем их поразить", - сказал он.

"У нас есть обученные, мотивированные люди. Но иногда мы чувствуем дефицит, и если правительство начнёт крупномасштабное производство этих дронов, баланс войны склонится в нашу пользу", - сказал он.

Производство дронов в Украине и РФ

В этом году Россия увеличила производство FPV-дронов. В мае этого года российское государственное оборонное предприятие объявило, что планирует начать производить до 3000 таких устройств в месяц.

Сэмюэл Бендетт, старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности, заявил, что Россия значительно увеличила производство FPV благодаря группам добровольцев, которые одни, вероятно, производили многие тысячи дронов в месяц, а также оборонному сектору, который также расширял производство дронов. такие дроны.

Тем временем правительство Украины профинансировало производство более крупных и дальнобойных дронов для разведки и нападения, однако подавляющее большинство небольших устройств боевого уровня на протяжении всей войны приобреталось гражданскими организациями и на пожертвования частных лиц.

Министр цифровых технологий Украины Михаил Федоров сообщил Reuters в сентябре, что в 2023 году Украина увеличила общее производство воздушных дронов более чем в 100 раз. Другой министр заявил в октябре, что к концу этого года Украина будет производить "десятки тысяч" дронов в месяц.

Вас также могут заинтересовать новости: