Вражеский минометный расчет именно разворачивался для ведения огня по нашим позициям.

На Купянском направлении бойцы воздушной разведки бригады Гвардии наступления "Стальной кордон" обнаружили и уничтожили дроном-камикадзе автоматический миномет 2Б9 "Василек" на базе автомобиля "Урал".

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины. Как отмечается, вражеский минометный расчет именно разворачивался для ведения огня по нашим позициям.

"Однако оператор FPV-дрона пограничников вовремя попал в боекомплект и уничтожил миномет вместе с грузовиком", - заявили в ГПСУ.

Потери России на войне против Украины

Как сообщал УНИАН, в октябре 2023 года Силами обороны Украины ликвидировано около 22 тыс. 920 человек личного состава противника и 3 тыс. 494 единицы вооружения и военной техники, в том числе 521 танк, 843 боевых бронированных машины, 773 артиллерийских системы, 48 РСЗО, 26 установок ПВО, 741 единица автотехники, 86 единиц спецтехники.

Ранее воины Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с побратимами из УСН и 1-й отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна обнаружили и нанесли поражение дорогостоящей российской радиорелейной станции "Подлет". Такое оборудование враг использует для обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах.

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