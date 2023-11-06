Это проекты частных компаний, которые масштабируют их на мощностях государственного концерна.

На мощностях "Укроборонпром" развернули лицензионное производство трех моделей FPV-дронов частных компаний.

Как рассказал генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин в интервью ЭП, государственный концерн помогает частным фирмам масштабировать их разработки.

"FPV-Дронов сейчас нужно очень много. Мы помогаем частным фирмам масштабировать их разработки. Подписали лицензионные соглашения с тремя крупными компаниями на производство их моделей. У нас есть люди, помещения, нам завозят компоненты и мы производим. Мы помогаем масштабировать разработки всем, кто к нам обращается", – отметил Сметанин.

Дроны на фронте в Украине

Как сообщал УНИАН, авиазавод "Антонов" перешел на производство беспилотники вместо пилотируемых самолетов. Новый центр по производству дронов теперь сможет лучше удовлетворять военные потребности Украины и дать инженерам "Антонова" больше работы.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, только за прошедшую неделю беспилотники, поставленные на фронт в рамках проекта "Армия дронов", уничтожили 201 единицу вражеской техники. В частности уничтожено 35 танков, 55 бронированных машин, 58 грузовиков.

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