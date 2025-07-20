Появились "Шахеды", которые могут получать перепрограммирование уже в процессе полета.

Российские оккупанты модернизировали "Шахеды", добавив функцию изменения маршрута уже во время полета. Это потенциально делает дроны более точным инструментом ударов. Об этом в эфире Radio NV сказал аналитик, авиаэксперт Константин Криволап.

По его словам, сначала россияне просто улучшали то иранское изделие, которое получили, а потом уже "появились какие-то специалисты, которые начали думать над тем, как сделать его более адекватным к той ситуации, которая была".

"Ситуация, в которой заходились "Шахеды" первого поколения модернизации, я бы так сказал, - это уровень сбитости был в среднем за два года 87%. То есть это достаточно высокий уровень. И у нас были отдельные дни, когда у нас вообще было по 95-100% сбития "Шахедов", - сказал Криволап.

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Во втором же поколении модернизации, отметил он, отдельные модели появились в конце прошлого года. В этом году россияне начали применять их чаще.

"Появились дроны-разведчики, с оптикой, с системами связи, с двухканальной связью. То есть он не только видит и передает, но он еще получает команды, куда ему грести", - отметил эксперт.

Криволап добавил, что дрон-разведчик кружит на высоте 500-600 метров и обходит наши средства противовоздушной обороны.

"Он передает, скорее всего, через ретранслятор, который кто-то поставил по просьбе какого-то знакомого за качество деньги... у себя на крыше дома. Или подключился к интернету. И таким образом они передают информацию. Скорее всего, я так думаю", - сказал он.

Также, заметил эксперт, появились дроны, которые имеют возможность перепрограммироваться в процессе полета. "Потому что разведчик прилетает чуть раньше, потом эти другие перепрограммируются... Получается по времени, что "Шахеды" уже вылетели и получили перепрограммирование, новые точки", - пояснил Криволап.

По его словам, "Шахед" летает по трем координатам: направление, высота и скорость. То есть он прилетает из точки в точку. Но эти точки необходимо запрограммировать.

"Так вот, появились "Шахеды", которые могут получать перепрограммирование уже в процессе полета. Соответственно, увеличились возможности россиян: наносить более точные и более конкретные удары по нашим объектам", - подчеркнул эксперт.

Ситуация на фронте: последние новости

Как сообщал УНИАН, Игорь Романенко, генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины отмечает, что в связи с возможностью перехода оккупантов в усиленное летнее наступление ситуация может быть достаточно угрожающей.

По его словам, не исключено, что благодаря накоплению врагом ресурсов по состоянию на конец июля и далее - в летне-осенний период ведения кампании 2025 года может начаться "новый этап, тяжелый".

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