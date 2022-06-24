Несколько единиц техники удалось взорвать, а колонна остановила движение.

Украинские артиллеристы нанесли прицельные удары по колонне оккупантов, которая перевозила боеприпасы и горюче-смазочные материалы. Движение машин удалось остановить, а несколько единиц техники были уничтожены.

Об успешном обстреле российских оккупантов рассказал пресс-центр Командования Десантно-штурмовыми войсками ВСУ на своей официальной странице на Facebook.

"На видео зафиксировано, как воины артиллерийского подразделения Десантно-штурмовых войск ВС Украины уничтожили вражескую колонну Камазов, "под завязку упакованную" боеприпасами и горюче-смазочными материалами. Имея точные координаты, артиллерия десантников филигранно нанесла огневое поражение и сожгла дотла тыловую технику российских оккупантов", — написали в Генштабе.

В ролике ниже показывается, как украинские защитники попали в несколько машин. На месте ударов возник сильный пожар, вероятнее всего – из-за обстрела цистерн и боекомплектов. Уцелевшие машины прекратили движение, так как оккупанты, скорее всего, испугались ударов артиллеристов ДШВ и убежали.

Напомним, это не первый меткий удар по врагу сегодня, 24 июня. Утром артиллеристы из 81-й бригады взорвали М-27 "Ураган" и БРЭМ рашистов.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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