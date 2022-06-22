Российская Федерация пытается достигать каких-либо побед исключительно за счет количественного преимущества.

Российская Федерация пытается побеждать исключительно за счет количественного преимущества. В среднем на один выстрел украинской артиллерии приходится шесть залпов вражеской.

Такими данным во время свежего брифинга поделился спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Не смотря на огромные потери в личном составе и технике, оккупанты преобладают сейчас над украинскими военными в вооружении и пытаются победить исключительно количеством. На отдельных направлениях на один выстрел украинской артиллерии приходится шесть и больше выстрелов противника. При этом эффективность действий российских пехотных подразделений остается низкой, особенно в условиях городской застройки", — заявил Мотузяник.

Напомним, 15 июня в Офисе президента Украины сообщили, что соотношение артиллерии составляет 10 к 1 в пользу оккупантов.

На встрече формата "Рамштайн", которая состоялась неделю назад, западные союзники анонсировали передачу нашей стране нового вооружения. США отправят артиллерию, HIMARS и противокорабельные ракеты Harpoons. Канада, Польша и Нидерланды — артиллерию, Германия — РСЗО, а Словакия уже поставила вертолеты и боеприпасы для "Градов".

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: