Бойцы точным ударом "минусуют" оккупантов и превращают в металлолом их технику.

Украинские военные мужественно борются с российскими оккупантами. Бойцы уничтожают как личный состав армии РФ, так и их технику, и склады.

Военные 44-ой отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола в Facebook показали яркие кадры с фронта. Они с помощью дронов находят позиции россиян и фиксируют результаты своей работы.

На обнародованных кадрах видно, как украинские защитники метко бьют по окопам российских захватчиков, из которых после удара уже никто не вылез.

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Кроме того, артиллеристы уничтожили склады с боеприпасами и превратили в металлолом российский ЗРК "Бук-М3".

Ситуация на фронте по состоянию на 12 марта - что известно

За прошедшие сутки, 11 марта, российские оккупанты нанесли 12 авиационных и пять ракетных ударов, а также 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Всего за сутки защитники Украины отбили 92 атаки противника. Основной целью россиян остается выход на административные границы Донецкой и Луганской областей, поєтому враг сосредотачивает свои усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Общие потери российских войск с начала полномасштабного вторжения достигли ориентировочно 159090 человек.

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