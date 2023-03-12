Украинские военные мужественно борются с российскими оккупантами. Бойцы уничтожают как личный состав армии РФ, так и их технику, и склады.
Военные 44-ой отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола в Facebook показали яркие кадры с фронта. Они с помощью дронов находят позиции россиян и фиксируют результаты своей работы.
На обнародованных кадрах видно, как украинские защитники метко бьют по окопам российских захватчиков, из которых после удара уже никто не вылез.
Кроме того, артиллеристы уничтожили склады с боеприпасами и превратили в металлолом российский ЗРК "Бук-М3".
Ситуация на фронте по состоянию на 12 марта - что известно
За прошедшие сутки, 11 марта, российские оккупанты нанесли 12 авиационных и пять ракетных ударов, а также 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Всего за сутки защитники Украины отбили 92 атаки противника. Основной целью россиян остается выход на административные границы Донецкой и Луганской областей, поєтому враг сосредотачивает свои усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
Общие потери российских войск с начала полномасштабного вторжения достигли ориентировочно 159090 человек.