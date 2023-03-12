Авиация Сил обороны за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Защитники Украины отбили 92 атаки противника. Об этом на странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Основной целью противника в течение суток оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Для этого враг сосредотачивал основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Благодаря профессиональным и слаженным действиям, наши защитники отбили 92 атаки противника на указанных направлениях", - говорится в сообщении.

В Генштабе также отметили, что авиация Сил обороны за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре района сосредоточения личного состава противника, один склад боеприпасов и два места развертывания станций РЭБ противника.

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Ситуация на Донбассе

На Донбассе идут ожесточенные бои. Самая тяжелая ситуация остается в районе Бахмута. Но украинские защитники продолжают удерживать город-крепость. По данным Института изучения войны, российские военные и наемники "Вагнера" не могут продвинуться в районе города и его окрестностей.

Российские оккупанты не оставляют попыток выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей и полностью оккупировать их.

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