ВСУ также уничтожили три беспилотника и четыре крылатые ракеты российских оккупантов.

Противовоздушная оборона Вооруженных сил Украины ликвидировала за минувшие сутки 9 вражеских целей, среди которых истребитель-бомбардировщик, вертолет, 4 крылатые ракеты.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Так, 4 июня на Восточном направлении зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил Украины "демилитаризовали" один вражеский самолет, предположительно истребитель-бомбардировщик Су-34, а на южном направлении – БпЛА "Форпост".

Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожила вражеский вертолет Ка-52 и два беспилотника "Орлан-10".

По информации Военно-Морских Сил, ПВО моряков сегодня поразила четыре крылатые ракеты "Калибр", выпущенные с подводных лодок РФ.

Напомним, на днях со дна Киевского моря достали остатки вражеского вертолета, сбитого еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Также из воды извлекли тела оккупантов.

По словам офицера 95-й бригады, после 100 дней масштабной войны, оккупанты боятся даже залетать на нашу территорию. Захватчики со своими самолетами буквально "жмутся где-то там на предельных высотах", потому что нашей ПВО просто "закошмарены".

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