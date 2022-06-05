Противовоздушная оборона Вооруженных сил Украины ликвидировала за минувшие сутки 9 вражеских целей, среди которых истребитель-бомбардировщик, вертолет, 4 крылатые ракеты.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
Так, 4 июня на Восточном направлении зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил Украины "демилитаризовали" один вражеский самолет, предположительно истребитель-бомбардировщик Су-34, а на южном направлении – БпЛА "Форпост".
Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожила вражеский вертолет Ка-52 и два беспилотника "Орлан-10".
По информации Военно-Морских Сил, ПВО моряков сегодня поразила четыре крылатые ракеты "Калибр", выпущенные с подводных лодок РФ.
Напомним, на днях со дна Киевского моря достали остатки вражеского вертолета, сбитого еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Также из воды извлекли тела оккупантов.
По словам офицера 95-й бригады, после 100 дней масштабной войны, оккупанты боятся даже залетать на нашу территорию. Захватчики со своими самолетами буквально "жмутся где-то там на предельных высотах", потому что нашей ПВО просто "закошмарены".
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