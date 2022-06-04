На кадрах видно, как техника захватчиков падает и загорается.

Вооруженные силы Украины приземлили очередную вражескую "птичку". Техники россиян, в частности, на Донбассе стало еще меньше.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Север".

Еще один вражеский вертолет нашел последнюю пристань на Донбассе! Верьте в наших воинов! Верьте в ВСУ! – говорится в сообщении.

На кадрах видно, как техника захватчиков падает и загорается.

Напомним, на днях со дна Киевского моря достали остатки вражеского вертолета, сбитого еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Также из воды извлекли тела оккупантов.

По словам офицера 95-й бригады, после 100 дней масштабной войны, оккупанты боятся даже залетать на нашу территорию. Захватчики со своими самолетами буквально "жмутся где-то там на предельных высотах", потому что нашей ПВО просто "закошмарены".

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