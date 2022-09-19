Все персональные данные наемников принадлежат Украине.

Украинская IT-армия взломала сайт группы Вагнера, которая собирает российских заключенных для войны в Украине.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Все персональные данные наемников у нас! На каждого палача, убийцу и насильника ждет суровое наказание. Месть неизбежна!", - отметил он.

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Напомним, в Ростовской области начали вербовать студентов в ЧВК для войны против Украины. Соответствующие объявления стали появляться у университетов в Ростовской области.

Отмечается, что за последние несколько дней в людных местах Новочеркасска расклеили листовки, агитирующие за вступление в состав "ЧВК Вагнера". Кроме того, объявления появились рядом с вузами. В открытках указан мобильный номер.

Также подобные рекламные баннеры появились и в Ростове-на-Дону. Листовки заметили и в других городах России, в том же Батайске.

Как ранее сообщал УНИАН, сеть облетело видео, на котором владелец ЧВК "Вагнера" вербует российских заключенных на войну в Украине. Его прокомментировал Арестович.

Позже стаоло известно, что Евгений Пригожин завербовал на войну против Украины маньяка-каннибала, отбывавший наказание в одной из тюрем в российском городе Саратов.

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