Также поражены семь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники врага.

Поражены 10 мест скопления вооружения и военной техники российских оккупантов, два их командных пункта и два склада с боеприпасами.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook по оперативной информации по состоянию на 06:00.

Отмечается, что для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны в течение суток нанесла 16 ударов.

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"Подтверждено поражение трех опорных пунктов, десяти мест скопления вооружения и военной техники, а также трех зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях сбили 4 БПЛА и 4 управляемые авиационные ракеты Х-59", - сообщили в Генштабе.

Также отмечается, что ракетные войска и артиллерия продолжают наносить огневое поражение по объектам врага.

"В частности, за сутки поражено два командных пункта, семь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники врага, одну станцию-ретранслятор, три станции РЭБ, два склада с боеприпасами и один - с топливо-смазочными материалами", - говорится в сообщении.

Война в Украине: последние новости

Продолжается контрнаступление ВСУ на востоке и юге страны. По оценкам западных экспертов, защитники намерены окружить российские войска в Лимане. Украинские бойцы активно работают над этим на запад, север и северо-восток от населенного пункта.

В течение 26 и 27 сентября ВСУ взяли под контроль несколько сел к северо-западу и северу от Лимана.

В ходе контрнаступления в первые же недели наступательной операции на северо-востоке Вооруженным силам Украины удалось деоккупировать почти все захваченные противником районы Харьковской области.

Вместе с тем враг продолжает сосредотачивать усилия над захватом Донецкой области.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Железное, Бахмутское, Одрадовка, Николаевка Вторая, Озеряновка, Первомайское, Победа, Новомихайловка, Павловка и Безымянное.

На Южнобугском направлении обстрелам подверглись районы около 25 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения.

Российское командование активно пополняет разбитые подразделения недавно мобилизованными, которые, по данным Генштаба, не прошли должной подготовки.

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