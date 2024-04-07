Наличие военных специальностей и причастность всех членов общества к обороне улучшит ситуацию на фронте.

Экс-депутат и военный Егор Фирсов заявил, что в украинском обществе могут возникнуть огромные проблемы, связанные с возвращением военных с фронта.

"У нас могут возникнуть огромные проблемы. Например, приезжает служащий, который годами служил на передке, и видит соседей. Первый сосед откосил от армии, достроил себе дом, второй этаж. Другой, одноклассник Петр, работал в какой-то администрации, уже ездит на Audi. И этот парень, который пришел из армии, начинает понимать, что пока он сидел в окопе и надеялся, что там идут реформы, ничего в стране не изменилось", - сказал он "Громадському".

По словам Фирсова, в обществе существует очень ошибочное мнение, что военные вернутся с фронта и наведут порядок. Но наши защитники уставшие от боев и нуждаются только в отдыхе. По его мнению, "ребята будут очень злые, если увидят, что до этого порядок никто не наводил, и это может привести к социальным конфликтам".

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"Власти надо выйти и сказать: "Друзья, вовлеченными в войну должны быть все и, возможно, воевать также придется всем - тем или иным способом. Сколько продлится эта война - непонятно. Пожалуйста, получите свою военно-учетную специальность". В армии все специальности очень важны. Мы ищем себе и делопроизводителя, которого не можем найти, и техника, который даже, возможно, врага не увидит в глаза, а будет сидеть паять дроны. И пресс-офицера. Кто умеет ремонтировать машины, строить защитные сооружения - нужны все", - подчеркнул военный.

Он отметил, что учиться нужно всем, в том числе и женщинам, поскольку другого варианта у украинцев нет. Фирсов объяснил, что в противном случае мы проиграем и убитых и пленных будет гораздо больше. Боец предостерег, что под угрозой и само существование такой страны как Украина. Нужно продолжать сражаться, настраивая себя на то, что это - война на истощение.

"В чем феномен Израиля? В том, что все причастны к обороне. Часто в соцсетях можно увидеть: "Война закончится тогда, когда родственники, дети депутатов пойдут на войну". Конечно, это фигня, но частичка правды есть. Если все дети депутатов будут в армии, война завтра не закончится. Но общаться власти с людьми будет гораздо легче. Сейчас есть определенная пропасть, она даже стала больше. Люди не понимают, как ведется война и что происходит. А если бы все понимали друг друга в военном деле, то это бы значительно улучшило ситуацию на фронте", - подытожил Фирсов.

Война в Украине - мобилизация

Нардеп Егор Чернев отметил, что законопроект о мобилизации по состоянию на сегодня уже почти готов или готов на 100%. В ближайшее время его вынесут в зал заседаний Верховной Рады Украины.

Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки внес правки в мотивационную часть законопроекта о мобилизации и вернул некоторые ограничения для военнообязанных.

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