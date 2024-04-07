По его словам, необходимо пройти процедуру рассмотрения более 4 тысяч поправок, прежде чем перейти к голосованию.

Законопроект о мобилизации по состоянию на сегодня уже почти готов или готов на 100%. И, по словам спикера парламента Руслана Стефанчука, в ближайшее время его вынесут в зал заседаний Верховной Рады Украины.

Об этом заявил народный депутат Украины Егор Чернев в интервью Эспрессо. По его словам, какие-то дополнительные изменения в законопроект и то, проголосуют ли за него необходимые 226 нардепов, спрогнозировать трудно.

"Сейчас мы прошли уже 4269 поправок, которые были поданы нашими коллегами, мы работаем и завтра будем работать над комитетскими правками. Их будет не так много, но они будут основными, существенными, то, что там меняется, чтобы сбалансировать этот законопроект. После этого, я думаю, что на это нам понадобится день-два не больше, после этого готовится финальная таблица, после - голосуется он в Комитете, делается вывод и направляется уже на Согласительный совет и Согласительный совет ставит его на повестку дня в зал парламента", - отметил нардеп.

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Чернев добавил, что законопроект о мобилизации будет вынесен на следующее заседание, если чего-то форс-мажорного не случится. Невозможно сказать, когда начнется голосование, учитывая количество поправок.

"Каждый из депутатов имеет право поставить свою поправку на подтверждение, или на голосование, или просто проговорить, и это может занять время. Я надеюсь, что наши коллеги, очень их прошу и мы с ними сейчас ведем переговоры, чтобы все же не задерживали этот законопроект, который нужен нашей стране, который был разработан Министерством обороны на запрос Генерального штаба. Мы его пытались максимально сбалансировать, чтобы он все же отвечал, как с одной стороны запросам армии, так и все же понимая потребности, проблемы общества и некоторые перегибы, которые были в первой версии. Но за вот эту версию, надеюсь, что наши коллеги проголосуют", - сказал он.

Вероятно, в июне или даже раньше законопроект должен вступить в силу. Если Рада начнет через неделю рассматривать 4200 поправок, то где-то через две недели, возможно, Рада начнет голосовать.

Мобилизация в Украине - последние новости

В конце декабря 2023 года Кабмин подал в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс относительно усиления ответственности за военные правонарушения. Он предусматривает увеличение штрафов за нарушение правил воинского учета и законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что законопроект о мобилизации уже прошел обсуждение в Комитете Верховной Рады и на ближайшее заседание будет внесен в зал.

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