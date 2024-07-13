Отмечается, что Киеву может понадобиться более 2000 ракет ПВО большой дальности ежегодно.

В последние месяцы союзники Украины отреагировали на все более настоятельные призывы президента Владимира Зеленского о предоставлении большего количества систем ПВО большой дальности. И теперь самой большой проблемой ПВО Украины станет нехватка ракет, а не пусковых установок и поддерживающих их радаров, пишет Forbes.

Издание утверждает, что свободный мир не производит достаточного количества ракет ПВО, и это "главная причина", по которой Россия может продолжать наносить удары по украинским детским больницам и другим гражданским объектам.

Отмечается, что как только все новые обещанные системы поступят на вооружение, у Украины будет как минимум девять лучших батарей ПВО западного производства, но при этом у Киева и близко нет достаточного количества ракет для круглосуточного поддержания их в действии.

Видео дня

"Союзники Украины потратили миллиарды долларов на ракеты для украинских батарей ПВО, но поставки почти наверняка далеко не соответствуют потребностям", - говорится в статье.

Чтобы иметь возможность поразить все российские боеприпасы, украинцам может понадобиться более 2000 ракет ПВО большой дальности ежегодно. Потенциально в четыре раза больше, чем Киев получает сейчас, пишет издание.

Напомним, на днях США призвали союзников по НАТО передать Украине все доступные системы ПВО, которыми они могут поделиться. Такое заявление сделал советник по нацбезопасности США Джейк Салливан.

Вас также могут заинтересовать новости: