Это был так называемый тактический способ "звездное нападение".

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что во время последней массированной атаки на Украину, когда попали по "Охматдету", враг смог пробить украинский щит ПВО используя определенную тактику.

"За время боевых действий ракета Х-101 модернизировалась врагом. В нее вносились дооснащения, связанные с улучшением точности наведения. Эта ракета является дозвуковой, и при наличии достаточного количества средств ПВО эффективно сбивается, и даже ПЗРК сбивает эту ракету", - добавил Згурец в эфире телеканала "Эспрессо".

Во время той атаки произошла концентрация различных типов ракет в одном месте, в один промежуток времени, с разных направлений.

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"Это был так называемый тактический способ "звездное нападение". Вероятно, наша система ПВО была перегружена. Это повлияло на то, что ряд ракет проскочили к целям. В частности, и в "Охматдет", который был запланирован врагом как удар, который будет иметь резонансный эффект для нашего общества. Действительно, резонанс был и для мирового сообщества, что повлияло на решение саммита НАТО и США выделить определенное количество Patriot для Вооруженных Сил Украины", - отметил эксперт.

Згурец сказал, что ни одна ракетная атака россиян не обходится и без ударов по аэродромам, поскольку противник хочет затормозить процессы подготовки ВСУ по получению самолетов F-16.

Удар по "Охматдету"

8 июля страна-агрессор нанесла ракетный удар по киевской детской больнице "Охматдет" и еще по одной больнице и жилому дому. Жертвами атаки стали 33 человека, 5 из них - дети. Пострадал 121 человек, из них 10 детей в возрасте от 2 до 17 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя целенаправленный удар России по детской больнице "Охматдет", признался, что в такие моменты ему хочется убить Путина.

Один из российских летчиков, который был поражен бомбардировкой Россией детской больницы "Охматдет" в Киеве, передал украинской разведке документы, касающиеся деятельности его воинской части.

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