Три десантных корабля врага и шесть вражеских судов находятся в северо-западной части Черного моря.

В северо-западной части Черного моря находится пять надводных кораблей и подводная лодка снаряжены 44 крылатыми ракетами типа "Калибр".

Об этом сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк во время информационного телемарафона.

По ее словам, корабельная группировка противника постоянно караулит в северо-западной части моря.

"По состоянию на сегодняшнее утро в этой части Черного моря находятся пять надводных кораблей и подводная лодка, оснащенные 44 крылатыми ракетами типа "Калибр". Я хочу заметить, что эти ракеты угрожают не только южным регионам, не только побережью, их дальность поражения свыше 2000 км. Поэтому это очень существенное оружие, которое может быть применено, и угроза очень сильная", - рассказала она.

Кроме того, в том регионе виражируют три больших десантных корабля.

"Сейчас погода на нашей стороне, что не дает оккупанту высадить десант...Но мы знаем отчаянность своего врага и отношение к своему личному составу как к отребью, поэтому все возможно, и мы готовы ко всем угрозам", - добавила Гуменюк.

Также она призвала украинцев воздержаться от отдыха на побережье и прибрежных зонах, потому что сегодня - это линия обороны, а не зона отдыха.

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что украинские военные поразили вражескую технику, расположенную на острове Змеиный.

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