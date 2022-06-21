В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал.

В Коблево волнами к берегу принесло морскую мину русских оккупантов, она бесконтрольно сдетонировала.

Об этом говорится в сообщении на странице Оперативного командования "Юг" в Facebook относительно итогов за 20 июня.

"Море продолжает красноречиво убеждать отдыхающих держаться от береговой полосы как можно дальше. В Коблево волнами к берегу принесло очередную морскую мину. На расстоянии около 50 метров она бесконтрольно сдетонировала", - говорится в заметке.

В командовании подчеркнули, что никто не пострадал именно из-за отсутствия людей на пляже и в прибрежных водах.

Как ранее сообщал УНИАН, после того, как Российская Федерация "выбросила" в Черное море мины, чтобы заблокировать проход кораблей, к украинским берегам время от времени волнами приносит морские мины. Такая ситуация опасна для отдыхающих и жителей прибрежных районов.

Так, 11 июня в Одесской области, купаясь в море, отдыхающий погиб в результате взрыва мины. В социальных сетях очевидцы сообщили, что семья переселенцев из Донецкой области пришла на пляж, муж пошел купаться и в море подорвался на мине.

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