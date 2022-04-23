Наши партнеры не верили, что Украина может победить. Некоторые даже считали, что Украина рухнет за 72 часа, о чем мечтали в Генеральном штабе Кремля.
Об этом сказал в эфире информационного телемарафона министр обороны Украины Алексей Резников.
"Но, когда украинцы показали свою не просто храбрость, а принципиальную позицию не сдавать свои земли, они поняли, что мы будем бороться до последнего. И главная вещь, которую они начинают понимать: усиление ими восточного фланга Европы на самом деле должно происходить с усилением Украины. Потому что именно мы стоим на той стене, которая защищает от орков весь цивилизованный мир", - отметил Резников.
Он добавил, что украинская армия мощная и сильная, но она будет еще сильнее, если будет воевать современным модерновым оружием. Это и артиллерия, и средства дальнего поражения, и танки, и бронетехника, и самолеты, сказал Резников.
Министр обороны сообщил, что благодаря совместной работе на уровне президента, премьер-министра, руководителя Офиса президента, министра иностранных дел и народных депутатов "изменилась философия" и Украина стала получать оружие от Соединенных штатов, от других наших партнеров, от Франции, в частности артиллерию.
"И это принципиальная вещь, потому что теперь мы можем наносить поражение не на 20 километров, например, а на 40", - добавил он.
Ранее УНИАН уже сообщал, что армия РФ, по информации британской разведки, усилила наступление за последние 24 часа, но прогресса нет.
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