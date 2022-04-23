По мнению министра обороны, именно мы стоим на той стене, которая защищает от россиян весь цивилизованный мир

Наши партнеры не верили, что Украина может победить. Некоторые даже считали, что Украина рухнет за 72 часа, о чем мечтали в Генеральном штабе Кремля.

Об этом сказал в эфире информационного телемарафона министр обороны Украины Алексей Резников.

"Но, когда украинцы показали свою не просто храбрость, а принципиальную позицию не сдавать свои земли, они поняли, что мы будем бороться до последнего. И главная вещь, которую они начинают понимать: усиление ими восточного фланга Европы на самом деле должно происходить с усилением Украины. Потому что именно мы стоим на той стене, которая защищает от орков весь цивилизованный мир", - отметил Резников.

Он добавил, что украинская армия мощная и сильная, но она будет еще сильнее, если будет воевать современным модерновым оружием. Это и артиллерия, и средства дальнего поражения, и танки, и бронетехника, и самолеты, сказал Резников.

Министр обороны сообщил, что благодаря совместной работе на уровне президента, премьер-министра, руководителя Офиса президента, министра иностранных дел и народных депутатов "изменилась философия" и Украина стала получать оружие от Соединенных штатов, от других наших партнеров, от Франции, в частности артиллерию.

"И это принципиальная вещь, потому что теперь мы можем наносить поражение не на 20 километров, например, а на 40", - добавил он.

Ранее УНИАН уже сообщал, что армия РФ, по информации британской разведки, усилила наступление за последние 24 часа, но прогресса нет.

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