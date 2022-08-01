У ВСУ достаточно систем HIMARS для этого.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ВСУ могут нанести поражение знаковым целям Российской Федерации в течение суток-двое.

Об этом он рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

По его словам, сейчас количество РСЗО HIMARS в Украине позволяет выпустить 168 ракет одновременно.

"Это примерно 100 целей приговорены к смерти. А могу сказать, что весь банк знаковых целей РФ оперативного уровня - приблизительно 200 штук от Харькова до Херсона. 168 против 200 - это единовременное поражение в течение суток-двое всего, что они там натаскали", - сказал Арестович.

Также он отметил, что все поставки Запада Украине "хорошо бы умножить на два".

Напомним, что сегодня в Украину прибыли еще четыре единицы реактивных систем залпового огня HIMARS из Соединенных Штатов Америки.

Российское Минобороны неоднократно заявляло о якобы уничтожении HIMARS в разных областях Украины. Также они заявляли, что уничтожили заряжающую машину к этой системе, однакого ее не существует в природе.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США заявил, что Россия не уничтожила пока ни одной установки РСЗО HIMARS в Украине.

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